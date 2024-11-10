Рекорды установил австралийский каскадер Петер Зальцман.

Австрийский каскадер Петер Зальцман установил три мировых рекорда с помощью вингсьюта с жестким крылом. Этот аппарат, разработанный совместно с командой Red Bull Advanced Technologies и его коллегой Андреасом Подлипником, претерпел трехлетние испытания и модификации. Особенностью нового вингсьюта является дополнительное жесткое крыло под пилотом, обеспечивающем большую стабильность и подъемную силу.

Зальцман, ранее известный своими полетами на моторизованных вингсьютах, на этот раз выбрал пассивную систему. Он принял вызов подняться на гору Юнгфрау в Швейцарии с полным снаряжением, чтобы совершить прыжок. Вингсьют, изготовленный из легкого пенопласта, весит всего 5,45 кг и имеет ширину 2,1 м.

24 октября Зальцман совершил прыжок с высоты 4063 метра. После начального свободного падения для набора скорости, он перешел к планированию и успешно приземлился в деревне Лаутербруннен. Полет продолжался 5 минут и 56 секунд, что на 2 минуты и 36 секунд дольше предыдущего рекорда. Также он установил рекорд по дальности полета в 12,7 км и преодолел перепад высот в 3402 метра.



