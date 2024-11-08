Поставки начнутся с 2031 года.

Армия обороны Израиля планирует расширить собственный парк истребителей за счет поставок из Соединенных штатов. При этом первые поставки пойдут в Израиль только начиная с 2031-го года и растянутся как минимум на 4-ре года. Но самый интересный момент заключается в том, что ЦАХАЛ планирует получить не распиаренные F-35 Lightning 2, а более старые тяжелые истребители F-15 в количестве 25 единиц, заказанных у компании «Боинг».

Общая сумма сделки с корпорацией Boeing составляет почти 5,7 миллиардов долларов. Деньги, к слову, выделят для израильтян сами Соединенные штаты и, по сути, это перекладывание пачки купюр из одного американского кармана в другой.

Поставки планируют начать с 2031-го года и затянутся они как минимум на 4 года, так как в один год будет поступать до 4 – 6 машин. Предусматривается заключение дополнительного контракта на приобретение еще одной партии в 25 истребителей, но сроки уже нигде не указывают. На фоне таких новостей эксперты начинаю задавать вопросы почему Израиль перестал закупать у американцев хваленные F-35. Ведь ранее ставка делалась именно на истребители 5-го поколения, которыми планировали заменить весь имеющийся парк.

Поступают даже робкие заявления, что дескать F-35 оказались не так хороши, как про них рассказывают в СМИ. При этом не стоит забывать, что сегодня ЦАХАЛ, по сути, ведет войну на несколько фронтов со своими соседями и такие резкие изменения в предпочтениях могут объясняться крайне просто – F-15 более дешевые в обслуживании и на них легче подготовить пилотов.