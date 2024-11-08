Глава польского военного ведомства считает, что Польша не должна в этом участвовать.

Тема, поднятая еще предыдущим главой украинского МИД Кулебой, о привлечении польских систем ПВО для прикрытия западных областей Украины все еще продолжает обсуждаться в правительствах. В частности, глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш высказался, что противовоздушные комплексы Войска Польского не станут прикрывать украинское небо ни при каких условиях, особенно без разрешения со стороны других членов Североатлантического альянса.

Стоит напомнить, что Зеленский регулярно пытается надавить на поляков, чтобы они стали помогать ПВО ВС ВСУ своими ЗРК. Однако Косиняк-Камыш высказывается, что такое невозможно, так как для начала необходимо разрешение остальных членов НАТО. А они вряд ли дадут на это согласие так как боятся эскалации конфликта с Российской Федерацией. С другой стороны вопрос об разрешении такого вмешательства будет поднят во время очередного сбора блока на уровне министров иностранных дел стран-участниц. Сами поляки на такое без разрешения не пойдут, так как они не стали сбивать летом российские случайно залетевшие в Польшу дроны.

Однако политическая обстановка в Польше также неоднородна и если Косиняк-Камыш высказывается крайне осторожно, то министр иностранных дел страны Сикорский категорично «за» подобное разрешение. Некоторые польские политики аккуратно высказываются, что таким нехитрым образом Зеленский пытается втравить Польшу в конфликт, а вместе с ней и весь остальной Североатлантический альянс. Но такие высказывания не мешают поставкам польского оружия и добровольцев для украинской армии, так как никто не отменял выполнения долга перед США.