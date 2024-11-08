Спешно готовят отправку последнего транша для Украины.

После уверенной победы Трампа на выборах в США, команда Джо Байдена спешно готовит выделение последнего одобренного конгрессом пакета военной помощи для Украины. При это Байден продолжает играть на публику и лично пригласил нового-старого президента в Белый Дом, а Харрис заявила, что подготовит все к мирной передаче власти.

Как пишет газета «Политико» в материале Дж. Дитча, нынешняя администрация Белого дома готовится передать украинцам еще $6 миллиардов одобренной военной помощи. Издание ссылается в этом вопросе на свой неназываемый источник в недрах политического руководства США.

«Уходящая администрация готовится к тому, что после вступления в должность Трамп объявит о прекращении поставок оружия Украине» - пишет Дитч.

Стоит отметить, что выделенная военная помощь не пойдет полностью на Украину, а по большей части осядет в карманах военных промышленников из США. При этом администрация Байдена спешит побыстрее передать деньги по самой банальной причине – чиновники опасаются, что Трамп отменить поставку. Однако республиканец Трамп вряд ли остановит такое массированное финансирование американской экономики, так как это бы один из лозунгов, под которым он пришел к власти в прошлый раз.

Что касается самой Украины, то по словам Зеленского он «отлично» поговорил с Трампом. А новый пакет военной помощи все-таки частично окажется в руках Киева. При этом насколько свободно они смогут распоряжаться полученными средствами большой вопрос, так как в Украине официально открылось представительство НАТО, чей глава будет выдавать рекомендации по закупкам и поставкам.