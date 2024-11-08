Теперь можно начать новые переговоры.

Украинское политическое руководство, политологи и эксперты начали потихоньку поднимать тему итогов «курской авантюры» Зеленского и чего из этих самых целей удалось добиться. На этом фоне на днях появились заявления нардепа от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, которая высказалась, что Сырский готовит вывод войск из Курской области. Однако в самом оборонном ведомстве слова политика не подтвердили, но Безуглая в данном случае выступает глашатаем политической воли и ее «предсказания» частенько сбываются.

Еще один украинский политолог Александр Харебин заявил, что основная цель вторжения украинской армии в Курскую область выполнена. Речь идет о попытке продержаться до окончания выборов президента в США. При этом политолог утверждает, что и украинцы, и россияне ждут решений Трампа.

«Они рассуждают примерно так: Трамп придёт, порядок наведёт» - оценивает ситуацию Харебин.

Что касается целей «курской авантюры», то, как пишет Харебин, она заключалась в создании выгодной позиции для возможных мирных переговоров с Россией. Именно эта цель официально обозначена украинским Генштабом, вопреки всем заявлениям Зеленского о сборе «обменного фонда», создании буферной зоны и выхода к Курской АЭС. Все почему-то считают, что политической воли Трампа хватит на то, чтобы остановить конфликт в текущих границах линии боевого соприкосновения и наличие территории Курской области в своих руках расценивают, как козырь в переговорах.