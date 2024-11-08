Свой первый испытательный полет автомобиль совершил еще год назад.

Компания Samson Sky из Орегона объявила о новом этапе испытаний своего летающего автомобиля под названием Switchblade. Этот проект уже привлек внимание многих, ведь год назад машина успешно совершила свой первый полет. С тех пор инженеры внесли важные изменения в конструкцию, чтобы автомобиль мог эффективно функционировать в повседневных условиях.

Испытания, которые включают в себя как наземные, так и воздушные тесты, продлятся около 18 месяцев. Разработчики стремятся убедиться, что Switchblade безопасен и экономичен перед тем, как начать массовое производство. Особенностью этого транспортного средства является его универсальность: он способен летать и ездить на колесах, что делает его выгодным и экономичным в разных условиях.

Для того чтобы взлететь, Switchblade нужно всего лишь три минуты на то, чтобы разложить крылья и хвостовую систему стабилизации. Автомобиль может разогнаться до 200 км/ч для взлета и достигать скорости в полете до 250 км/ч. При полной заправке 125-литрового бака 91-октановым бензином, Switchblade способен преодолеть до 800 км. Предполагается, что максимальная высота полета может достигать 4 км, однако на практике автомобиль будет летать на низкой высоте, облегчая маневрирование и сокращение пути.

Стоимость Switchblade составляет $170 тыс. На данный момент разработчики получили уже 2300 заказов из 57 стран мира, что говорит о высоком интересе к этому продукту.