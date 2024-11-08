Титул «Автомобиль года» (Car of the year) присуждают в течение последних пяти лет.

Это уже двенадцатая по счету церемония вручения Национальной премии «Топ-5 авто», которая проводится ежегодно и в этом году собрала множество экспертов и любителей автомобилей. Такие церемонии имеют вес для профессионалов, приковывают к себе внимание общественности и проходят раз в пять лет.

Выбор победителя осуществлялся жюри, в которое входили известные автомобильные журналисты и популярные блогеры. Geely Monjaro, который был запущен на российский рынок в прошлом году, представлен в трех версиях: Luxury, Flagship и Exclusive. Каждая из них оснащена мощным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 238 лошадиных сил и расходом топлива 8,5 литра на 100 км.

Стоимость нового кроссовера начинается от 4,3 миллиона рублей. Этот автомобиль уже успел завоевать сердца многих россиян благодаря своим техническим характеристикам и стильному дизайну.