Пока что они работают только для водителей компании.

На данный момент они доступны только для водителей самого WB, однако в перспективе сеть может стать открытой для всех водителей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Russ. Новые заправки расположены прямо на территории логистических центров WB, что экономит время на поиски ближайшей АЗС.

Скоро к использованию АЗС смогут присоединиться и водители-партнёры. Также обсуждается вопрос о расширении сети и открытии АЗС для широкой публики. Владение собственной сетью заправок поможет WB ускорить доставку товаров. А это в свою очередь значительно сократит время на логистику и, как следствие, позволит быстрее доставлять покупки клиентам. Более того, условия на собственных заправках более выгодные, что значительно снижает затраты.

Wildberries также предложила нововведение в виде бесконтактной оплаты топлива через приложение WB Drive. Водители могут оплачивать топливо не только на фирменных заправках, но и на станциях партнёра — компании «Газпром нефть». В будущем планируется расширение списка партнёров, что упростит процесс заправки для пользователей.