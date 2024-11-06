Но сделает это только в крайнем случае.

По словам Маска, компания не стремится войти в рынок смартфонов, если это не станет абсолютно необходимым. Маск объяснил, что такая необходимость может возникнуть, если крупные технологические гиганты, такие как Google и Apple, начнут цензурировать приложения, разработанные его компаниями. Он подчеркнул, что Tesla могла бы создать устройство, не зависящее от платформ Android и iOS, благодаря собственным разработкам в области программного обеспечения.

"Мы не занимаемся разработкой телефона сейчас", — сказал Маск, добавив: "Но если Google и Apple начнут принимать действительно плохие решения, например, введут цензуру на приложения, мы можем пересмотреть наш подход".

Таким образом, хотя планы о выпуске смартфона Tesla пока не разрабатываются, компания готова рассмотреть эту возможность в ответ на изменения в политике крупнейших технологических игроков на рынке.