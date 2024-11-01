Наблюдались множественные вторичные детонации.

Вооруженные силы России продолжают помогать украинской армии утилизировать поставляемые с запада вооружения и боеприпасы. Так появились сведения, что в Одесской области и непосредственно по самому городу был проведен комбинированный ракетно-дроновый удар, который привел к самым негативным последствиям для ВСУ. В частности, стало известно про поражение склада с боеприпасами в черте города, после чего там фиксировали многочисленные вторичные «хлопки». Официальный Киев никак не прокомментировал ситуацию в крупнейшем городе Украины.

Одесса по-прежнему используется украинской армией в качестве хаба через который перебрасывают поставляемое Западом вооружение. Например, нынешний удар пришелся по одному из складов на котором хранили мины и артиллерийские снаряды стандартов Североатлантического альянса. Успешность поражения можно понять по сообщениям про непрекращающиеся вторичные взрывы детонирующих боеприпасов.

Кроме склада с боеприпасами российская армия нанесла точечный удар по автомобильно-железнодорожному мосту около одесской Затоки. Мост соединил два берега Днестровского лимана и использовался для переброски поступающих с Запада грузов военного назначения. Состояние моста также не комментируется официальными властями Украины. Однако поражение столь стратегически важного моста может резко сказаться на скорости поставок и еще больше осложнит проблему снабжения вооруженных формирований Украины.