Судя по данным за 3 квартал 2024 года.

BYD, китайский производитель автомобилей, значительно опередил Tesla по объему продаж в 3 квартале этого года, как сообщает Reuters. В этот период компания заработала 28 млрд долларов, что на 3 миллиарда больше, чем у американского конкурента. В прошлом году обе компании шли ноздря в ноздрю, но теперь BYD вышла вперед.

BYD производит электрокары, гибриды и коммерческий транспорт. Особенно важно, что организация начала делать акцент на электромобилях только в 2022 году. Ван Чуанфу, основатель и председатель BYD, планирует вложить в исследования 6,5 миллиарда долларов в 2024 году, что на 50% больше, чем расходы Tesla, по данным аналитиков.

Большая часть продаж BYD приходится на Китай, но экспорт тоже растет и составляет около 10% от общего объема за первые три квартала. Компания активно расширяется на международные рынки, строя заводы в Венгрии, Таиланде, Турции и Бразилии. В августе BYD впервые продала за рубежом больше машин, чем экспортировала, что свидетельствует о вкладе зарубежного производства.

Несмотря на успехи в реализации, BYD все еще уступает Tesla в плане прибыли. Tesla заработала 2,2 миллиарда долларов чистой прибыли в третьем квартале, в то время как прибыль BYD составила 1,6 миллиарда. Однако Tesla имеет преимущество благодаря своему заводу в Шанхае, который показал самую низкую себестоимость производства автомобилей в этот период.