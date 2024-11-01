Новый утильсбор или простая жадность?

Цены на новые автомобили продолжают расти, и Volkswagen Touareg 2024 не исключение. Недавно стало известно, что цена на эту модель в комплектации R-Line подскочила на 4 миллиона рублей и теперь составляет 15 миллионов рублей. Ещё в сентябре за этот же автомобиль просили 11 миллионов. Причиной такого резкого увеличения стали новые правила начисления утильсбора, введённые с 1 октября. Однако не все дилеры одинаково отреагировали на изменения: некоторые стараются сгладить рост цен, в то время как другие значительно подняли стоимость.

Напомним, что Volkswagen Touareg 2024 оснащён 3,0-литровым дизельным движком, мощность которого 286 л. с. и АКПП. В плане безопасности - имеет на борту как фронтальные так и боковые подушки безопасности, ABS, системы контроля за полосой движения и слепыми зонами. Кроме того имеются ассистенты движения в пробках и помощи при торможении. Автомобиль создан на платформе MLB Evo, которая также используется в Porsche Cayenne и Audi Q7 и Q8. Размеры Touareg составляют 4878х1984х1717 мм, а длина колесной базы — 2894 мм.

Особенностью модели является подсвеченный значок и фары с матричной технологией, содержащие 19216 светодиодов. В салоне установлена новая панель Innovision с 12-дюймовым дисплеем приборов и 15-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим Android Auto и Apple CarPlay.

Таким образом, новый Volkswagen Touareg 2024 предлагает передовые технологии и комфорт, но по значительно выросшей цене, что может стать препятствием для многих покупателей. А вот почему эта цена выросла - пока не ясно.