Девять новых регионов были представлены 28 октября.

NASA обновила информацию о местах посадки для своей будущей лунной миссии Artemis 3. Организация выбрала девять новых регионов у южного полюса Луны, где в 2026 году планируется отправить астронавтов. Эти места были выбраны из-за их уникальной геологии, которая может помочь ученым лучше понять ресурсы Луны и историю Солнечной системы.

Основная цель миссии - исследовать темные участки у южного полюса, которые никогда не освещаются солнцем. Ученые предполагают, что в этих местах может находиться лед, который можно использовать для поддержки жизни астронавтов и производства ракетного топлива. Астронавты будут доставлены на поверхность Луны с помощью системы посадки SpaceX Starship Human Landing System (HLS), которая также послужит им жилищем на протяжении недели.

Перед тем как отправить людей, SpaceX должна провести успешную посадку без людей, с помощью беспилотных аппаратов. Однако разработка Starship столкнулась с задержками, включая вопросы с теплозащитой капсулы Orion, из-за чего миссию перенесли на сентябрь 2026 года. В этом году Starship успешно прошла ряд испытаний, включая стыковочные операции и более 30 этапов разработки HLS. Следующий важный шаг для Starship - демонстрация передачи топлива на орбите, так как ракета должна будет заправляться в космосе перед полетом на Луну.

Тем временем, разработка новой мощной ракеты NASA, SLS Block 1B, которая должна увеличить грузоподъемность, столкнулась с неопределенностью. Компания Boeing, ответственная за этот проект, уже подумывает о продаже своего космического подразделения. Всё из-за финансовых трудностей. Первый запуск SLS Block 1B, планируемый для миссии Artemis 4, ожидается в конце 2028 года.