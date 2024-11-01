Он опережает своего конкурента Core Ultra 9 285K на 59%.

Цена новинки составляет 480 долларов. Ryzen 7 9800X3D оснащён восемью ядрами и поддерживает технологию SMT. Частота работы процессора варьируется от 4,7 до 5,2 ГГц, что немного ниже максимальной частоты предыдущей модели Ryzen 7 9700X, достигавшей 5,5 ГГц. Однако новинка компенсирует это за счёт дополнительной микросхемы кеш-памяти 3D V-Cache объёмом 64 МБ.



Несмотря на то что TDP (тепловая мощность) нового процессора составляет 120 Вт, что выше, чем у предыдущих моделей X3D, реальное энергопотребление ожидается на более низком уровне. Это делает Ryzen 7 9800X3D интересным выбором с точки зрения энергоэффективности.



Сравнение с предыдущей моделью Ryzen 7 7800X3D показывает, что новый процессор на 500 МГц быстрее, что значительно улучшает его производительность. Ранние тесты показали, что в приложениях Ryzen 7 9800X3D работает на 15-20% быстрее, а в играх — на 1-26% в зависимости от конкретной игры.



AMD Ryzen 7 9800X3D на 59% быстрее, чем Intel Core Ultra 9 285K, особенно в играх, где новое поколение процессоров Intel показывает не лучшие результаты.



Таким образом, новый Ryzen 7 9800X3D от AMD обещает стать новым фаворитом среди игровых процессоров, предлагая высокую производительность при разумном уровне потребления энергии и по конкурентной цене.