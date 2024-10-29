У него мотор Cummins ISF 3.8 и оригинальное шасси.

Новый автобус КамАЗ Vega уже доступен для покупки. Эта модель оснащена двигателем Cummins ISF 3.8 мощностью 152 лошадиные силы и новым шасси от КамАЗ, которое заменило предыдущее шасси Isuzu. КамАЗ Vega, также известный как КамАЗ-4280, разработан в партнерстве с ульяновской компанией SIMAZ .

Отличительной чертой Vega является его уникальный дизайн передней части. Автобус комплектуется шестиступенчатой МКПП, производства Китая. Для комфорта в движении передняя подвеска выполнена рессорной, а задняя – пневматической. В предшественнике Vega, кстати, использовалось шасси Isuzu. А Vega построен на базе шасси КамаЗа, которое прозвали "Компас".

В салоне автобуса установлено 19 сидений. ОДнако, его максимальная пассажировместимость достигает 65 человек. Стоимость одного такого автобуса у дилеров в столице начинается от 7,84 миллиона рублей.

КамАЗ Vega предлагает покупателям современные технологии и комфорт, став отличным выбором для городских и пригородных перевозок.