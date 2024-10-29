Новинка ожидается в следующем году.

Apple планирует возродить дизайн своего знаменитого iMac G4, выпущенного 20 лет назад, в новом устройстве — смарт-дисплее. По плану новинка должна поступить в магазины в 2025 году.

По последней информации, новый продукт Apple будет объединять функции нескольких устройств. Особенностью дизайна станет подставка, напоминающая ту, что была у iMac G4. Однако точные детали и степень сходства пока неизвестны.

Экран гаджета будет квадратным или почти квадратным, размером примерно с два iPad, расположенных рядом. В подставке, вероятно, разместят динамики, что позволит частично заменить функции HomePod.

Новый смарт-дисплей будет относительно доступным по цене. Но это может сказаться на качестве звука и ограничить некоторые функции. Устройство будет работать на новой операционной системе, поддерживающей приложения, такие как FaceTime, Notes и Calendar.

Основное назначение гаджета — быть центром управления умным домом. Также его можно будет использовать для видеозвонков или как удобный экран на кухне.

Кроме того, к 2026 году Apple планирует выпустить аналогичный гаджет, но с добавлением роботизированной руки, которая будет держать планшет и автоматически регулировать положение экрана в зависимости от перемещения пользователя. Стоимость этого устройства превысит 1000 долларов.