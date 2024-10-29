Но они будут работать на старых процессорах от AMD и Intel.

Это касается как уже устаревших моделей AMD Ryzen 7000, так и CPU Intel 14-го и даже 13-го поколений. Сложно сказать, почему производители пошли на такой шаг. На рынке настольных компьютеров уже несколько месяцев как доступны новейшие Ryzen 9000 и недавно представленные Core Ultra 200. Тем не менее, покупателям ноутбуков, похоже, придется ограничиться старыми моделями процессоров, даже если видеокарта будет последнего поколения.

Инсайдер, известный как Golden Pig Upgrade Pack, сообщает, что многие модели ноутбуков, которые выйдут в начале следующего года, будут оснащены устаревшими CPU. Он также отмечает, что производство новых CPU становится всё более сложным процессом, но это не объясняет, почему в новых ноутбуках используются старые чипы.

Среди новинок от AMD есть только энергоэффективные APU Ryzen AI 300, но высокопроизводительные модели так и не были представлены. Это может быть одной из причин, по которой производители ноутбуков предпочли использовать старые процессоры.

Golden Pig Upgrade Pack ранее уже делался известным благодаря утечкам о производительности различных поколений процессоров Intel и публикации слайдов, описывающих CPU Meteor Lake от Intel.