К столичному дилеру уже едет партия новых авто.

В Москву скоро прибудет новая партия автомобилей Volkswagen Talagon R-Line 2024 года. Этот полноприводный кроссовер будет продаваться по цене 7,8 миллиона рублей. Volkswagen Talagon сравним по размерам с Toyota Grand Highlander, что делает его довольно внушительным автомобилем.

Volkswagen Talagon оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил и роботизированной КПП. Кроссовер приходит в стильной комплектации R-Line, которая включает в себя ряд особых внешних элементов.

Среди опций автомобиля выделяются цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и медиасистема с 12-дюймовым экраном. Также в автомобиле установлена система кругового обзора, что значительно упрощает парковку и маневрирование в городских условиях.

Габариты Volkswagen Talagon составляют 5152 мм в длину, 2002 мм в ширину и 1795 мм в высоту, при колесной базе 2980 мм. Эти размеры обеспечивают просторный салон и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

Поставка этих кроссоверов осуществляется через параллельный импорт, что позволяет покупателям приобретать автомобили немецкого бренда несмотря на текущие экономические условия. Подробности о количестве машин в партии пока не разглашаются, но уже известно, что новинка вызывает большой интерес среди автолюбителей.