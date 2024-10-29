Даты выхода телефона пока нет.

Samsung представит новый смартфон Galaxy A56, который обещает стать доступным, но при этом технологически продвинутым устройством. Цена новинки планируется в пределах 450-500 евро.

Основной акцент в Galaxy A56 сделан на камеру: устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и пятимегапиксельным макромодулем. Кроме того, Samsung улучшила переднюю камеру, что значительно улучшит качество селфи, особенно в условиях плохого освещения.

Внутри Galaxy A56 ожидается новый процессор Exynos 1580, известный под кодовым названием Santa. По предварительным данным, его производительность сопоставима с флагманским чипом Snapdragon 888 от Qualcomm 2021 года. Это подтверждается результатами тестов в базе данных Geekbench, где новый чип показал впечатляющие результаты.

Одной из заметных особенностей Galaxy A56 станет политика обновлений: Samsung обещает шесть лет поддержки устройства, включая шесть крупных обновлений Android. Это гарантирует, что смартфон будет актуален на протяжении длительного времени.

На данный момент точная дата выхода Galaxy A56 не объявлена, но уже сейчас новинка вызывает большой интерес среди поклонников бренда и технологических экспертов.