Они выдерживают нагрев до более 1300 °C.

Xiaomi SU7 Ultra, новое спортивное авто. Машина оборудована самыми большими керамическими тормозами на рынке. Эти диски могут выдерживать температуру до 1300 °C. Именно этот факт делает их идеальными для экстремальных условий вождения. Ген. директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, подтвердил, что машина оснащена передними тормозными дисками размером 430 мм x 40 мм и задними 410 мм x 32 мм.

Эти углеродно-керамические тормоза, обычно используемые в гоночных машинах, теперь доступны и для обычных дорог. Они легче традиционных чугунных дисков, что способствует уменьшению общего веса машины и улучшению её управляемости. Кроме того, керамические тормоза изнашиваются меньше и служат в 3-5 раз дольше, чем стальные.

Xiaomi SU7 Ultra не только впечатляет своими тормозами, но и мощностью. С тремя моторами общей мощностью 1548 лошадиных сил, машина разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 1,97 секунды и может достигать скорости более 350 км/ч.

Стоимость Xiaomi SU7 Ultra начинается от 112 250 долларов, и по прогнозам Goldman Sachs, к 2025 году продажи достигнут 4 тысячи штук. Этот автомобиль предлагает не только высокую производительность, но и новейшие технологии в области тормозной системы, доступные теперь для широкой публики.