Классика Toyota в новом прочтении.

Toyota представила новую версию своего классического автомобиля Sprinter Trueno. Он теперь работает на водороде. Это прошло на фестивале Hyundai N x Toyota GAZOO Racing в Йонгине (Южная Корея). Новая модель получила название Toyota AE86 H2 Concept.

Toyota AE86 — это 4 поколение легких и экономичных авто. Новая модель сохраняет классический дизайн: черно-белую окраску, 14-дюймовые колеса и спортивные сиденья. Размеры автомобиля составляют 4215 мм в длину, 1625 мм в ширину и 1315 мм в высоту.

Оснащенный 1,6-литровым двигателем 4A-GEU, новый Sprinter Trueno использует два резервуара для хранения водорода от Toyota Mirai. При этом общая масса автомобиля не превышает 1 тонну (995 кг), что делает его не только экологичным, но и легким.

Этот шаг Toyota демонстрирует стремление компании к инновациям и устойчивому развитию, предлагая альтернативные источники энергии для классических моделей.