Запуск «Шэньчжоу-19» запланировано на 29 октября.

Это нововведение впервые будет применено уже 29 октября, когда состоится запуск космического корабля "Шэньчжоу-19". Автомобиль, который будет использоваться для транспортировки астронавтов, называется Hongqi Guoyue. Эта модель была представлена в марте текущего года и отличается повышенным комфортом. В салоне установлено двухслойное бесшумное стекло, удобные ковры и холодильник, что создает дополнительное удобство для космонавтов в скафандрах. Количество мест в салоне специально уменьшено, чтобы обеспечить больше пространства.

Hongqi Guoyue доступен в нескольких версиях: бизнес-версия на 20 или 23 места, роскошная версия на 17 или 19 мест и флагманская версия также на 17 мест. Автомобиль оснащен мощным 3,0-литровым V6 двигателем с турбонаддувом, который развивает 292 лошадиные силы, и передовой коробкой передач от ZF. Размеры автомобиля впечатляют: длина составляет 7295 мм, ширина — 2090 мм, а высота — 2785 или 2695 мм в зависимости от модификации, при колесной базе в 3990 мм.

Этот шаг подчеркивает стремление Китая к использованию передовых технологий не только в космосе, но и на земле, обеспечивая своим космонавтам максимальный комфорт и безопасность.