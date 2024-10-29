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g1tarist
С 1 ноября стартует предзаказ на уникальный мотоцикл Great Wall Soul Motorcycle S2000
Байк от компании Great Wall Motors.

Этот байк, первый в мире создан с горизонтально-оппозитным 8-цилиндровым мотором. Мотоцикл будет доступен для заказа через официальное приложение компании в Китае. Цена новинки составляет 30 500 долларов. Мотоцикл представлен в трех версиях: S2000 Founder Edition, S2000GL и S2000ST. Особенностью является ограниченный выпуск. Founder Edition будет выпущен тиражом всего в 88 экземпляров. Модели S2000GL и S2000ST — в количестве 200 единиц. Для бронирования Founder Edition необходимо внести предоплату в размере 2800 долларов. После оплаты заказ становится активным, но у клиентов есть возможность отменить заказ в течение 72 часов с возвратом депозита.

Мотоцикл имеет следующие размеры: длина — 2660 мм, ширина — 950 мм, высота — 1540 мм, а колесная база составляет 1810 мм. Он оснащен мощным 2,0-литровым горизонтально-оппозитным 8-цилиндровым двигателем, развивающим максимальную мощность 154 л.с., что позволяет достигать максимальной скорости 210 км/ч. Мотоцикл комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, обеспечивая высокую производительность и комфорт в управлении.

#мотоцикл #great wall motors
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