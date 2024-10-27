Украинские эксперты изучили линию обороны ВСУ на западе Донбасса.

Украинские военные эксперты и лидеры общественного мнения вовсю занимаются рассуждениями на тему успехов российской армии на западе Донбасса. При этом одним из главных поводов к недоумению стал пример Бахмута, который ВС РФ брали почти год, а города на Донбассе либо берутся за несколько месяцев, либо оказываются в тактическом или оперативном окружении.

Общественная дискуссия и выводы аналитиков сходятся на том факте, что командование ВСУ не готовилось к наступлению россиян с восточной стороны в районе Курахово. Об этом свидетельствуют направленные в южную сторону оборонительные сооружения, которые сегодня ВС РФ начинают штурмовать с востока. Предполагается, что российская армия должна была наступать со стороны Времьевского выступа, но падение Красногоровки, Украинска и Угледара смешало все карты украинского военного командования. Стоит также добавить, что те самые укрепления находятся западнее Курахово, которое и должно было прикрывать их от наступления.

Что интересно для ВСУ стало полной неожиданностью использование российской армией тактики охвата городов, которые лишают подвоза продовольствия, боеприпасов и резервов. После чего города берутся довольно быстро и в качестве примера можно привести взятие Новогродовки, которая была частью оборонительных рубежей, прикрывающих от нападения Покровск. К слову, Красноармейск сегодня продолжает планомерно отрезаться от путей снабжения, а не берется штурмом в лоб.