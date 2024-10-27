Британская армия не в состоянии сдержать возможное наступление противника.

На фоне специальной военной операции и напряженности на Ближнем Востоке британские отставные военные и политики не раз критиковали состояние Вооруженных сил Соединенного королевства. Однако теперь критическую оценку войск выдал действующий британский политик. Более того этим человеком оказался министр обороны Англии Джон Хили, который оценил ситуацию и назвал ее «опустошением и недофинансированием».

Слова нынешнего министра обороны Великобритании растиражировала английская газета The Telegraph. Согласно опубликованному материалу, чиновник назвал ситуацию не лучшей и при этом добавил, что до такого состояния армию довели предыдущие власти.

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, то мы не в состоянии противостоять кому-либо» - высказывается Хили.

Стоит отметить, что Великобритания, как страна НАТО, должна оказывать военную помощь другим странам блока и даже выступать на их защиту. Однако согласно оценке Хили в настоящий момент англичане не смогут защитить даже самих себя, не то, что остальных союзников по Североатлантическому альянсу. При этом особое внимание уделялось состоянию систем ПРО/ПВО, которых по мнению министра недостаточно для противостояния массированному ударов со стороны КНР или России.

Добавим, что после развала СССР англичане резко снизили уровень финансирования военных и теперь пожинают плоды оптимизации расходов бюджета. Дело дошло до того, что страна, изобретшая такни не может их больше производить, а только модернизировать уже имеющиеся машины. Да и знаменитый Королевский флот представляет собой прискорбное зрелище с выходящими из строя кораблями и не выходящими из портов атомными подводными лодками.