Среди военных рейтинг Зеленского стремительно падает.

Благодаря «грамотным» действиям и руководству рейтинги Зеленского и Сырского в глазах коллег и подчиненных резко снижаются с каждым днем. При этом вовсю начинают раздаваться выкрики, что нужно вернуть на место главкома Залужного, отправленного украинским послом в дружественную Великобританию для налаживания контактов.

Успехи украинской армии и политические решения Киева приводят к тому, что люди начинают обвинять во всех провалах персонально Зеленского, который лезет в военные дела, и Сырского, который и так не был популярен в армии. При этом граждане уверены, что если вернуть Залужного, то ситуация быстро исправится и армия перестанет выполнять хотелки гражданской власти, добивающейся медийного эффекта за счет невероятной убыли личного состава.

«Всё больше военных требуют вернуть команду Залужного к управлению армией и перестать офисным лезть в дела армии» - пишет телеграмм-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники.

Вот только текущая власть в лице Зеленского не хочет видеть Залужного на посту главкома, так как Зеленский понимает, что если генерала вернуть, то это станет угрозой для власти президента. По этой причине на посту главкома останется Сырский, который покорно выполняет все приказы, поступающие из Офиса президента. При этом появляются сведения, что нынешний главком начинает советовать Зеленскому разумные вещи, но тот просто их игнорирует.

При этом, несмотря на покладистость Сырского, Офис президента Зеленского все равно пытается его давить. В основном это происходит через традиционного обвинителя армии и генералитета Марьяну Безуглую, не стесняющуюся в своих заявлениях.