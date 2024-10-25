Цены на такие авто стартуют от 19,3 млн рублей.

Машины представлены в 2 гибридных версиях. Panamera 4 E-Hybrid с мощностью 470 лошадиных сил и Panamera 4S E-Hybrid, который развивает 544 л.с. Стоимость этих стильных и мощных авто начинается от 19,3 миллиона рублей.

Обе модели оснащены современной аккумуляторной батареей емкостью 25,9 кВт•ч, благодаря которой возможно проехать до 63 километров исключительно на электричестве. Что касается динамики, Panamera 4 E-Hybrid разгоняется до 100 км/ч всего за 4,1 секунды, а его более мощный собрат 4S E-Hybrid делает это за 3,7 секунды.

К базовой комплектации этих автомобилей входят такие удобства, как автоматически закрывающиеся двери, многофункциональные сиденья с 14-позиционной регулировкой и подогрев рулевого колеса. Также предусмотрен ассистент смены полосы движения для улучшения безопасности во время поездок.

Отличительные особенности модели Panamera 4 E-Hybrid включают светодиодные фары Porsche Matrix, черные тормозные суппорты и 19-дюймовые колеса. В то время как Panamera 4S E-Hybrid выделяется 20-дюймовыми дисками AeroDesign и красными 10-поршневыми тормозными суппортами, которые при желании можно заменить на кислотно-зелёные.

Обе модели также оснащены двухкамерными пневматическими рессорами и адаптивными амортизаторами PASM, входящими в базовую комплектацию. Дополнительно, покупатели могут выбрать систему Porsche Active Ride, которая позволяет регулировать высоту автомобиля для удобства посадки и выхода, а также для выполнения импровизированного "танца" автомобиля.

Эти новинки уже доступны у нескольких дилеров по всей России, и первые экземпляры быстро находят своих владельцев.