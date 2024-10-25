Цены на Geely Emgrand и Lada Vesta сильно упали.

В Беларуси разгорелась ценовая борьба между автомобильными брендами Geely и Lada. Обе компании снизили стоимость своих популярных моделей, чтобы привлечь больше покупателей. Согласно информации от tarantas.news, цены на модели Geely Emgrand и Lada Vesta были значительно уменьшены.

Теперь автомобиль Geely Emgrand доступен по цене от 54,5 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,6 миллиона российских рублей. В ответ на это, АвтоВАЗ предложил специальные цены на Lada Granta и Vesta. Например, улучшенная версия Lada Vesta SW с системой стабилизации теперь продается за 48,7 тысяч белорусских рублей, или около 1,42 миллиона российских рублей.

АвтоВАЗ, в свою очередь, планирует усилить свои позиции на белорусском рынке и к 2025 году намерен продать через местных дилеров до 15 000 автомобилей. Об этом заявил Дмитрий Костромин, руководитель отдела продаж и маркетинга компании.

Эта ценовая конкуренция между двумя автогигантами обещает принести покупателям больше возможностей выбора и выгодных предложений на автомобильном рынке Беларуси.