Импульс является одним из самых мощных быстрых радиовсплесков.

Российские ученые сделали значительное открытие в области астрономии, обнаружив мощный радиовсплеск, который произошел на расстоянии 2,3 млрд световых лет от Земли. Этот радиовсплеск был на частоте 111 МГц и в данный момент это одно из мощнейших событий такого рода.

Быстрые радиовсплески, или FRB, это кратковременные вспышки радиоизлучения, длительностью от нескольких миллисекунд. Происхождение этих всплесков до сих пор остается предметом научных дискуссий, с возможными объяснениями, варьирующимися от молодых звезд до космических струн.

Открытие было сделано командой под руководством Сергея Тюльбашева из Пущинской радиоастрономической обсерватории в ходе проекта по поиску пульсаров, названного Pushchino Multibeams Pulsar Search (PUMPS). Используя один из самых чувствительных радиотелескопов, LPA, ученые смогли зафиксировать этот необычный сигнал.

Радиовсплеск продолжался 211 миллисекунд и имел меру дисперсии около 134,4 пк/см3. Это указывает на его внегалактическое происхождение. Кроме того, это также означает, что источник сигнала находится на огромном расстоянии. После некоторых вычислений исследователи пришли к выводу, что расстояние до сигнала было примерно в 2,3 миллиарда световых лет от нас.

Научная статья, опубликованная 17 октября на сервере препринтов arXiv, подчеркивает, что FRB 20190203, как был обозначен этот всплеск, не проявлял повторных сигналов и не сопровождался никакой активностью в гамма-диапазоне. Это делает его одним из самых загадочных и мощных быстрых радиовсплесков, когда-либо зарегистрированных.

Исследователи предполагают, что наиболее вероятной моделью происхождения FRB 20190203 является сценарий с синхротронным мазерным излучением, возбуждаемым магнетаром – типом нейтронной звезды. Если эта гипотеза подтвердится, то FRB 20190203 станет первым внегалактическим всплеском, обнаруженным в рамках проекта PUMPS, и вторым FRB, зарегистрированным на такой низкой частоте.

Это открытие не только подчеркивает важность продолжения научных исследований в области радиоастрономии, но и открывает новые возможности для понимания сложных процессов, происходящих в далеком космосе.