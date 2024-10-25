Меморандум стремится гарантировать, что правительство «умным и ответственным образом ускорит процесс принятия» технологий ИИ.

Недавно был выпущен меморандум, который направлен на ускорение процесса внедрения ИИ в государственные структуры. Это решение следует за указом президента Джо Байдена, который был издан годом ранее. Меморандум подчеркивает необходимость нахождения баланса между использованием ИИ для усиления военных и разведывательных возможностей и обеспечением гарантий, которые сохраняют доверие общества. В документе говорится о важности «умного и ответственного» подхода к принятию новых технологий.

Представители администрации президента США указывают на значительные перспективы ИИ в сферах кибербезопасности и контрразведки. Однако они также отмечают, что страны, такие как Китай, видят в ИИ возможность для модернизации своих военных и разведывательных операций, что может усилить глобальную конкуренцию в этих областях.

В ответ на эти вызовы, американские службы безопасности получили задание обеспечить доступ к передовым системам ИИ, что требует значительных усилий и инвестиций. Также, планируется выпуск документа, который определит, каким образом государственные агентства могут использовать технологии искусственного интеллекта, а каким - нет.

В июле группы гражданского общества выразили свои опасения в открытом письме, призывая к включению в меморандум мер, которые предотвратят использование ИИ для усиления расовых, этнических или религиозных предрассудков, а также нарушений прав на частную жизнь и гражданские свободы.

Большая часть меморандума будет доступна публично, хотя некоторые части останутся секретными и касаются угроз национальной безопасности. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан планирует обсудить эти вопросы в своем выступлении в Национальном университете обороны в Вашингтоне.