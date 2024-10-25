Модель использует более 1,5 миллиарда параметров для генерации видео.

Эта модель, разработанная Чэн Лу и Ян Сун, использует более 1,5 миллиарда параметров и может генерировать видео за считанные доли секунды. Особенностью модели является использование всего двух шагов в процессе создания видео, что значительно ускоряет работу по сравнению с традиционными методами, требующими сотни шагов.

Эта технология не только ускоряет процесс создания видео, но и требует меньше вычислительных ресурсов, что делает её более доступной для широкого круга пользователей. Исследователи утверждают, что новая модель может революционизировать многие области, включая кинопроизводство, рекламу и образование, благодаря своей способности быстро генерировать высококачественные видеоматериалы.

Чэн Лу и Ян Сун подчеркивают, что их разработка открывает новые возможности для реальных приложений на базе искусственного интеллекта, работающих в реальном времени. Новая модель уже прошла тесты, которые показали её превосходство над другими существующими и разрабатываемыми моделями.

Таким образом, благодаря этой инновации, создание видео становится быстрее и доступнее, что может привести к значительным изменениям во многих сферах, где используется видеоконтент.