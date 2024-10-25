Хотя в целом новинки лучше предшественников.

Недавно были опубликованы обзоры новейших процессоров Intel Core Ultra 200. Отзывы оказались неоднозначными: в некоторых приложениях результаты оказались разочаровывающими, хотя в целом новинки превосходят своих предшественников.

Согласно обширному обзору от TechPowerUp, новый процессор Core Ultra 9 285K показывает лишь незначительное улучшение по сравнению с моделью Core i9-14900K, а также сопоставим с Ryzen 9 9950X. В ресурсоемких тестах, таких как Cinebench 2024, Blender и других, новый чип Intel демонстрирует улучшение производительности на 5-10% и более, иногда даже опережая конкурентов.

Однако в некоторых приложениях, включая PowerPoint и Photoshop, новые процессоры Intel показывают плохие результаты, уступая даже более старым моделям. Особенно плохи результаты в играх, где Core Ultra 9 285K отстает от конкурентов, включая Ryzen 5 9600X.

С другой стороны, новые процессоры стали заметно энергоэффективнее благодаря переходу на 3-нанометровый техпроцесс от TSMC. Например, под нагрузкой Core Ultra 9 285K потребляет около 235 Вт, что меньше, чем у предшественника Core i9-14900K, потребляющего 280 Вт. Это значительное улучшение, хотя Ryzen 9 9950X все еще потребляет меньше энергии.

Температуры новых процессоров также улучшились. Под большой нагрузкой Core Ultra 9 285K нагревается до 88 градусов, что сопоставимо с предшественником, но в играх температура снижается до 59 градусов, что значительно ниже, чем у конкурентов.

В целом, новые процессоры Intel представляют собой шаг вперед в плане энергоэффективности и управления температурой, но их производительность в приложениях и играх оставляет желать лучшего. Эксперты из TechPowerUp считают, что многие проблемы могут быть решены с помощью обновлений BIOS или Windows, но это покажет только время. Покупателям рекомендуется тщательно выбирать процессор в зависимости от конкретных задач, так как в некоторых случаях новые модели могут оказаться не лучшим выбором.