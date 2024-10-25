В неё вложат 7 миллиардов рублей.

Объект появится в 10 км от города Дербент, в селе Авадан, и получил название Дербентская СЭС. Проект предусматривает вложения в размере 7 миллиардов рублей от компании "Новая энергия", которая выступает инвестором. Электростанция займет территорию в 305 гектаров и будет оснащена почти 190 тысячами двухсторонних солнечных панелей, произведенных в России. Планируется, что мощность станции достигнет 100 МВт, что позволит производить около 140 миллионов кВт*ч электроэнергии ежегодно.

Для обеспечения работы станции специалисты проложат более 800 километров подземных кабельных линий. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года, и уже с начала 2026 года Дербентская СЭС начнет поставлять электроэнергию на оптовый рынок. Этот проект станет значимым шагом в развитии возобновляемой энергетики в регионе и во всей стране.