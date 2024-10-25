Самый популярный кроссовер марки избавился от «механики».

В России скоро появится новый кроссовер Chery Tiggo 4, который придет на смену текущей модели Chery Tiggo 4 Pro. Официально представленный Chery, этот автомобиль обещает стать новым фаворитом среди поклонников бренда.

Первые изображения уже в сети, и они показывают, что внешний вид новинки будет напоминать обновленный Tiggo 7 Pro Max. Chery Tiggo 4 будет доступен в трех версиях: Active, Prime и Ultra. Все они оснащены передним приводом, 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Интересный момент – в новой модели не будет механической коробки передач, что является значительным изменением для модели.

Детали о ценах и точных комплектациях Chery планирует объявить в ближайшее время. Этот кроссовер, безусловно, станет серьезным конкурентом для таких моделей, как Haval Jolion.