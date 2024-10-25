Система поможет рассчитать нагрузку на инфраструктуру и спрогнозировать пассажиропоток.

В России начали создание уникальной системы "Цифровой двойник аэропортов". Эта технология представляет собой виртуальную модель аэропортовой инфраструктуры. Она позволит анализировать и прогнозировать различные аспекты работы аэропорта, такие как пассажиропоток, нагрузку на инфраструктуру и многое другое. Это повысит безопасность и улучшит общую эффективность аэропортов.

Проект разрабатывается холдингом "Росэлектроника" под эгидой госкорпорации "Ростех". Основа системы - это комплекс "Зенит", который собирает разнообразные данные, включая видео и аудиоинформацию, а также сведения о местоположении и состоянии спецтехники. Вся эта информация обрабатывается и отображается на интерактивной карте.

Первым объектом, где планируется внедрение системы "Цифровой двойник", станет Международный аэропорт "Калуга" имени К.Э. Циолковского. В будущем технологию можно будет применять в других аэропортах России и за её пределами.

Разработку системы возглавил генеральный директор Калужского научно-исследовательского института телемеханических устройств, Александр Алексеев. Он отмечает, что "Цифровой двойник" станет значительным шагом в повышении уровня безопасности и эффективности аэропортовых операций.