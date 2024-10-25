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Сатурн присоединился к планетам-гигантам, имеющим троянские астероиды
Астероид 2019 UO14 стал первым обнаруженным троянским астероидом Сатурна.

Сатурн теперь также имеет троянские астероиды, присоединившись к другим газовым гигантам. Недавно астрономы под руководством Пола Вигерта из Университета Западного Онтарио обнаружили астероид 2019 UO14, который стал первым известным троянским астероидом Сатурна. Ожидается, что этот астероид будет сопутствовать Сатурну около тысячи лет, прежде чем покинуть его орбиту.

Троянские астероиды - это космические объекты, которые следуют за планетой или движутся впереди неё, обычно находясь на расстоянии примерно в 60 градусов от неё в плане орбиты. С открытием 2019 UO14, все газовые гиганты в нашей Солнечной системе теперь имеют свои троянские астероиды. По словам Вигерта, диаметр астероида составляет около 15 километров, и, вероятно, он прибыл из пояса Койпера, который находится за орбитой Нептуна.

Особенностью Сатурна является то, что его способность удерживать троянские астероиды ограничивается из-за гравитационного влияния Юпитера. Юпитер не только дестабилизирует орбиты троянцев Сатурна, но и сокращает их продолжительность жизни, выталкивая их обратно в межпланетное пространство.

Первый троян Юпитера был обнаружен в 1906 году, и с тех пор астрономы продолжали искать подобные объекты. Однако троянцы Сатурна долгое время оставались недоступными для научного сообщества. Вигерт объясняет, что отсутствие новых методов или техник в этом открытии подчеркивает важность терпения и внимательности при анализе данных.

Сейчас ученые сосредоточены на изучении характеристик 2019 UO14, чтобы лучше понять его происхождение и состав. Предварительные данные указывают на то, что астероид мог прибыть из пояса Койпера, но для подтверждения этой теории требуется дополнительное исследование.

Команда Вигерта также планирует продолжить поиски других троянских астероидов вокруг Сатурна. Хотя они не ожидают обнаружить много новых объектов, возможно, удастся найти еще около десяти астероидов размером более одного километра. Это открытие открывает новые перспективы для изучения троянских астероидов и их влияния на планетарные системы.

#космос #сатурн
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