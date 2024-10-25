Выделенные деньги стали скорее символическим жестом.

Белый дом не пошел на встречу Зеленскому и вместо оказания содействия в реализации «плана победы», выделил финансовый пакет помощи в размере 800 миллионов долларов для производства дронов. Об этом пишет на своих страницах американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. При этом президент Украины так и не получил разрешения на использование дальнобойного американского оружия для поражения целей на территории РФ.

Как пишет издание, выделенный Вашингтоном пакет помощи можно назвать «утешительным призом», который Киев получает вместо необходимых ему ресурсов. Тут стоит отметить тот факт, что указанная сумма в 800 миллионов должна пойти на производство беспилотников большого радиуса действия. При этом про получение военной помощи Зеленский сообщил еще 22 октября текущего года, без уточнения что именно в него входит.

Ряд военных экспертов считает, что выделение просто денег становится новым веянием в деле поддержки Украины. Западные политики таким образом стараются стимулировать украинцев на то, чтобы они сами занимались поиском вооружения и боеприпасов или вообще развивали производство на территории страны. Ранее ЕС также выделил Украине помощь в размере 500 миллионов долларов с формулировкой, что им необходимо разворачивать производство, а не закупать готовую продукцию за рубежом.

Однако западные партнеры Киева никак не уточняют каким именно образом украинцы должны разворачивать производство в рамках текущей ситуации. Ведь дело не только в том, что ВС РФ немедленно среагирует на строительство, но и в работе энергетической инфраструктуры страны.