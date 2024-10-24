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g1tarist
Компания Great Wall Motors планируют занять лидирующие позиции на рынке кроссоверов в РФ
Она владеет брендами Haval, Great Wall, Tank, Ora и Wey.

На текущий момент, Great Wall Motors ожидает, что к концу года они займут 2 место по объему продаж автомобилей в России, уступая только АвтоВАЗу. Ожидается, что общий объем продаж автомобилей в стране достигнет 1,7 миллиона единиц.

За первые девять месяцев 2024 года, продажи автомобилей под управлением Great Wall Motors в России увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С начала года было продано 168,1 тысячи автомобилей через сеть из 214 дилерских центров.

Для 2025 года компания прогнозирует продажу 1,8 миллиона новых авто на российском рынке, из которых 15% придется на автомобили марок, принадлежащих Great Wall Motors.

Таким образом, Great Wall Motors активно наращивает свое присутствие и планирует укрепить свои позиции на российском автомобильном рынке, предлагая широкий ассортимент кроссоверов и внедорожников.

#авто #great wall motors
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