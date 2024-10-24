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g1tarist
Запуск новой модели Tesla Roadster, оснащенной ракетными технологиями SpaceX, был отложен
Решили отложить на неопределенный срок.

Об этом сообщил Илон Маск во время пресс-конференции по финансовым результатам компании. По словам Маска, данный проект не является приоритетным для компании на данный момент. Tesla сосредоточена на разработке проектов с более значительным глобальным влиянием. Несмотря на интерес к спортивным автомобилям, они занимают второстепенное место в списке приоритетов компании.

Впервые Tesla Roadster был представлен как концепт-кар в 2017 году, и изначально планировалось, что он поступит в продажу в 2020 году. В июле текущего года Маск заявил, что инженерная разработка модели почти завершена, но предстоит еще ряд улучшений. Он обещал представить обновленную версию Roadster следующего поколения в конце этого года, учитывая, что оригинальному дизайну уже исполнилось 7 лет, и анонсировал выход автомобиля на рынок в 2025 году. Ранее Маск утверждал, что новый родстер будет способен летать, благодаря применению ракетных технологий SpaceX, что предоставит автомобилю "революционные возможности".

В дополнение к этому, Tesla работает над другими новыми моделями, включая беспилотное такси Cybercab, запуск которого запланирован на 2026 год.


#авто #spacex #tesla roadster
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Илон Маск резко снизил цену Tesla Cybercab сразу после анонса
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