Планомерно достигают своих целей.

Вооруженные силы РФ продолжают развивать успешное наступление в западных районах ДНР на Покровско-Кураховском направлении. В частности, речь идет о таких городах как Селидово и Горняк, которые планомерно берутся под контроль и одновременно охватываются с нескольких сторон. При этом в ряде случаев украинские подразделения из-за низкой мотивации начинают бросать занимаемые позиции и бегут дальше на запад.

Как сообщает ресурс «Военное обозрение» на момент утра 22 октября 2024-го года российские войска почти замыкают окружение вокруг Селидово. В частности, удалось выйти к Селидовской развязке, по которой шло снабжение группировки в черте города. Более того теперь важный транспортный узел доступен для обстрела не только из тяжелого вооружения, но и из простого стрелкового. Одновременно идет штурм города с нескольких направлений, но Генштаб ВСУ не спешит перебрасывать туда резервы, концентрируя их в районе Покровска и Миргорода.

Что касается Горняка, то российская армия взяла под контроль почти весь центр города и, в частности, позиции вокруг стадиона «Авангард». Сооружение вплотную примыкает к административным зданиям населенного пункта. Стоит добавить, что Горняк поделен на две половины, западную и восточную, проходящей железной дорогой. По ней также раньше шло снабжение группировки украинских войск в этом регионе. Именно отсюда поступают новости, что бойцы ВСУ оставляют позиции и бегут подальше от наступающих российских сил.

В целом российские войска около Покровска продолжают охватывать город и его пригороды и пока не спешат штурмовать его в лоб. При этом ведутся работы по отрезанию Покровска от путей снабжения из Павлограда, через который идет поток резервов и снабжения. Причем не только покровского гарнизона, но и оставшейся украинской группировки в ДНР.