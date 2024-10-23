Беспроводная зарядка с минимальными потерями.

Tesla Cybercab внедряет новаторскую технологию беспроводной зарядки, которая, по утверждениям компании, обладает эффективностью свыше 90%. Это значительно повышает интерес к новому полностью электрическому роботакси, которое не требует традиционного зарядного порта.

На недавней презентации Tesla продемонстрировала, как Cybercab заряжается с мощностью 25 кВт. Это превышает мощность стандартного домашнего зарядного устройства Tesla, но меньше, чем максимальная мощность новейших станций Supercharger, достигающая 350 кВт. Несмотря на критику от технологического эксперта Маркеса Браунли, который указывал на потенциальные большие потери энергии при беспроводной зарядке, Tesla уверяет, что их система настолько эффективна, что разница в эффективности между беспроводной и проводной зарядкой минимальна, если система разработана правильно.

Илон Маск подтвердил, что производство Cybercab начнется до 2027 года, обещая революцию в подходе к зарядке электромобилей. Это открывает новые возможности для пользователей, которые теперь могут рассчитывать на более удобные и эффективные способы зарядки своих транспортных средств.