Она выйдет в только 2025 году.

Tesla Cybertruck, ожидаемый электрический пикап, столкнулся с изменениями в планах по выпуску дополнительного аккумуляторного блока. Ранее предполагалось, что этот аккумулятор увеличит запас хода автомобиля, но недавние обновления от компании показывают изменения в этих планах.

Изначально Tesla анонсировала, что дополнительный аккумуляторный блок будет доступен в конце 2023 года и позволит увеличить пробег двухмоторной версии Cybertruck с 340 миль (547 км) до более чем 470 миль (756 км). Для трехмоторной версии Cyberbeast пробег должен был увеличиться с 320 миль (515 км) до 440 миль (708 км).

Однако, согласно последним данным, выпуск аккумулятора отложен до середины 2025 года. Кроме того, обновленные данные показывают, что с дополнительным аккумулятором пробег двухмоторного Cybertruck теперь составит около 445 миль (716 км), а для модели Cyberbeast с вездеходными шинами — около 415 миль (668 км).

Илон Маск, генеральный директор Tesla, ранее отметил, что дополнительный аккумулятор займет около трети кузова грузовика, но при этом оставит достаточно места для перевозки грузов. Этот аккумулятор предназначен для использования в длительных поездках или при буксировке тяжелых прицепов.

Таким образом, хотя планы Tesla по увеличению запаса хода Cybertruck немного изменились, компания продолжает стремиться к улучшению функциональности своих электрических транспортных средств.