Он выйдет на рынок в 2025 году.

Honda представит новый внедорожник Passport TrailSport 2026 года, который выйдет на рынок в 2025 году.

Passport TrailSport 2026 имеет 18-дюймовые колеса и шины в 31 дюйм для вездеходов, а также имеет укороченный передний свес, что улучшает угол въезда.

Одной из ключевых особенностей новинки является система панорамного обзора TrailWatch с четырьмя камерами. Эта система позволяет водителям видеть препятствия, которые трудно заметить, например, гребни или глубокие колеи. На центральном дисплее отображаются направляющие линии для шин и кузова, помогая водителям легче маневрировать в сложных условиях.

Кроме того, Honda расширила линейку аксессуаров для новой модели, включая прочные противоскользящие пластины и алюминиевую переднюю пластину для защиты от повреждений. Также доступна новая линейка грузовых аксессуаров, включая систему хранения MOLLE, интегрированную в задний грузовой отсек.

Honda Passport и Passport TrailSport 2026 года будут представлены осенью этого года и поступят в продажу у дилеров по всей стране в начале следующего года.