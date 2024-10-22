Его стоимость стартует от 38 830 долларов.

Jeep представил новую модель Grand Cherokee 2025 года, которая стала самым доступным внедорожником в их линейке с 2021 года. Стоимость базовой версии Laredo 4x2 начинается от 38 830 долларов, что на тысячу долларов меньше, чем модель прошлого года.

Эта модель оснащена 3,6-литровым двигателем Pentastar V6, который заменил предыдущий 5,7-литровый V8, потеряв при этом 67 лошадиных сил и два цилиндра. Несмотря на это, цена на электрифицированную версию 4xe остаётся прежней — 62 285 долларов. Эта модель использует турбированный четырёхцилиндровый двигатель в сочетании с двумя электромоторами и аккумулятором емкостью 17,3 кВт·ч.

Также произошло снижение цен на более дорогие комплектации Summit для обоих Grand Cherokee и Grand Cherokee L — теперь они стартуют с 60 355 и 62 355 долларов соответственно, что на 4000 долларов дешевле предыдущих цен. Добавление полного привода к любой комплектации увеличит стоимость на 2000 долларов.

Топовая модель Summit Reserve в версии 4xe будет стоить от 80 945 долларов. Эти изменения в ценообразовании делают новый Jeep Grand Cherokee 2025 года более доступным для широкого круга покупателей, желающих приобрести надёжный и современный внедорожник.