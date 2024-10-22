Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition показали на автодроме Fuji Speedway в Японии во время Mazda Fan Festa 2024.

Юбилейный автомобиль был показан публике на автодроме Fuji Speedway в Японии в рамках мероприятия Mazda Fan Festa 2024. Новинка получила название Mazda MX-5 Miata 35th Anniversary Edition и представлена в двух версиях: с жесткой крышей (Roadster RF) и мягкой (Roadster). Обе модификации окрашены в эксклюзивный красный цвет Artisan Red.

Для версии с жесткой крышей предусмотрены 17-дюймовые колесные диски, в то время как версия с мягкой крышей оснащена легкосплавными дисками на 16 дюймов. Интерьер обеих моделей украшен бежевыми элементами, гармонирующими с тканевым верхом.

В отличие от предыдущей юбилейной модели 2019 года, которая была оснащена спортивными сиденьями Recaro, передними тормозами Brembo и амортизаторами Bilstein, новая модель возвращается к стандартным сиденьям. Подробности о других технических характеристиках пока не разглашаются.

Каждый автомобиль будет иметь индивидуальный номер, однако Mazda не планирует ограничивать количество выпускаемых машин. Как отметил Шигеки Сайто, менеджер программы Miata, компания стремится удовлетворить спрос всех желающих. Номер каждого авто будет указан на специальной табличке, расположенной перед задним колесом с правой стороны.