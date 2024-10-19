Примерно вдвое выгоднее, чем Nvidia H100.

Intel, признав невозможность конкурировать с Nvidia в плане производительности, решила сменить стратегию и сосредоточиться на предложении более доступных решений в области искусственного интеллекта. Компания теперь акцентирует внимание на экономической выгоде своих продуктов, утверждая, что их ускорители для ИИ, такие как новая модель Gaudi 3, предлагают в два раза большую выгоду по сравнению с Nvidia H100.

Intel подчеркивает, что Gaudi 3 обладает производительностью, сопоставимой с Nvidia H100, но при этом предлагает на 80% лучшее соотношение производительности к стоимости. В тестах, таких как Llama-2, это соотношение удваивается, делая Gaudi 3 особенно привлекательным выбором для тех, кто ищет экономически эффективные решения.

Intel теперь нацелена на привлечение малых стартапов и частных лиц, заинтересованных в доступной вычислительной мощности для проектов в области ИИ. Хотя точная стоимость Gaudi 3 не раскрывается, известно, что она значительно ниже, чем у конкурентов, что делает новую линейку особенно привлекательной для бюджетно ограниченных пользователей.

Теперь Intel делает ставку на доступность и экономическую эффективность, предлагая рынку альтернативу дорогостоящим решениям, доминирующим на рынке.