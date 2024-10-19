Базируется на платформе Isuzu D-Max.

BT-50 отличается стильным дизайном и современными технологиями. Новинка, оснащенная 3,0-литровым дизельным двигателем, готова составить конкуренцию таким моделям, как Toyota Hilux и Mitsubishi Triton.

Внешний вид Mazda BT-50 сильно преобразился: появилась большая радиаторная решетка с ярковыраженным лого бренда, обновленные фары и бампер, что придало машине более современный и агрессивный вид. Задняя часть также обновлена, включая измененную графику фонарей и новый дизайн бампера.

Дополнительно, пикап теперь доступен в новых цветах, включая красный Red Earth Metallic.

Салон автомобиля также был модернизирован: установлена новая цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном и обновленная медиасистема с 9-дюймовым монитором. Поддержка беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto делает использование мультимедиа еще удобнее. Кроме того, в список опций вошел адаптивный круиз-контроль и улучшенная система кругового обзора с двумя камерами спереди.

Mazda BT-50 предлагается в нескольких вариантах кабины: одинарной, полуторной и двойной. Покупатели могут выбрать между задним или полным приводом. Двигатели, предложенные для нового пикапа, включают 3,0-литровый дизель мощностью 188 л.с. и, в некоторых регионах, 1,9-литровый дизель мощностью 148 л.с. Оба двигателя могут комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией.

Производство обновленной Mazda BT-50 осуществляется в Таиланде на том же заводе, где собирают Isuzu D-Max. Ожидается, что поставки нового пикапа начнутся в начале следующего года, а стоимость будет объявлена ближе к дате старта продаж.