Когда стартуют продажи — неизвестно.

Запуск продаж нового кроссовера Xcite X-Cross 8, также известного как Chery Tiggo 8 Pro, был отложен. Необходимость повторной регистрации ОТТС стала причиной задержки. Точная дата начала продаж пока не установлена.

Ранее в этом году на рынок вышел Xcite X-Cross 7, однако его продажи также сталкивались с задержками. Изначально предполагалось, что продажи X-Cross 8 начнутся 24 октября, затем дату перенесли на 28 октября. Сейчас, по информации Сергея Цыганова, ведущего Telegram-канала «Русский автомобиль», дилеры получили уведомления без конкретной даты старта продаж и ожидают дополнительных указаний.

Изменения, внесенные производителем Chery в последний момент, потребовали новой регистрации ОТТС, что затянуло процесс. Сергей Цыганов отмечает, что решение вопроса займет несколько дней, но точные сроки остаются неопределенными.

Кроме того, «Автозавод Санкт-Петербург», занимающийся выпуском данной модели, столкнулся с необходимостью пересмотра производственных планов на 2025 год из-за увеличения затрат и снижения прибыльности проекта. По словам источников на заводе, существует риск, что Chery может прекратить поставки комплектующих даже до окончания 2025 года, что сделает проект убыточным.

Таким образом, ситуация вокруг запуска Xcite X-Cross 8 остается неопределенной, а производители и дилеры находятся в ожидании разрешения всех формальностей.