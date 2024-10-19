Цветовой гаммы становится всё больше.

Теперь покупатели смогут выбрать автомобиль в цвете "Капитан". Это расширение цветовой гаммы подтверждает стремление завода предложить больше вариантов для своих клиентов.

На данный момент в ассортименте цветов Lada Granta уже есть белый "Ледниковый", черный "Пантера", темно-серый "Борнео", серебристый "Платина" и золотисто-коричневый "Кориандр". Новый цвет "Капитан" уже начал появляться на автомобилях, сходящих с конвейера, хотя пока что в тестовом режиме.

Lada Granta продолжает оставаться одной из самых продаваемых моделей АвтоВАЗа. С начала года было продано почти 150 тысяч этих автомобилей, подтверждая их популярность среди покупателей.

Это расширение ассортимента цветов подчеркивает уверенность АвтоВАЗа в своей продукции и желание удовлетворить запросы разнообразной клиентской базы. Несмотря на мемы про российский автопром - он не сдаёт своих позиций на рынке, а наоборот, наращивает их.