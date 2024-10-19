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g1tarist
У Samsung Galaxy S25 Ultra будет четыре цвета
Это основные цвета, но, вероятно, будут и дополнительные.

Samsung готовит к выпуску новый флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra, который будет доступен в четырех цветах: черном, зеленом, синем и титановом. По словам известного инсайдера Ice Universe, который часто делится достоверной информацией о продуктах Samsung, возможно появление дополнительных цветовых вариантов, которые будут продаваться эксклюзивно через официальный онлайн-магазин Samsung.

Ожидается, что премьера новой модели состоится в середине января, одновременно с другими устройствами этой серии — Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus. Новый Galaxy S25 Ultra обещает стать одним из самых продвинутых устройств на рынке. Смартфон будет иметь размеры 162,8 x 77,6 x 8,2 мм и оснащен большим 6,9-дюймовым плоским экраном с минимальными рамками. Кроме того, устройство получит 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Ice Universe известен своими точными прогнозами о трендах в мире смартфонов. Ранее он первым сообщил о нововведениях, таких как экраны-водопады, вырез в экране iPhone X, обновленный дизайн iPhone 14 и 200-мегапиксельный датчик изображения от Samsung. Его информация часто поступает от надежных источников из отдела исследований и разработок Samsung.

Таким образом, новый Samsung Galaxy S25 Ultra обещает стать значимым обновлением в линейке смартфонов компании, предлагая передовые технологии и новые цветовые решения, которые, без сомнения, привлекут внимание покупателей.

#samsung #гаджеты #galaxy #телефоны
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